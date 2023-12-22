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Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Западу нужен литий на Донбассе

Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Западу нужен литий на Донбассе

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Западу нужен литий на Донбассе - и это является ключевой причиной, по которой Украина получает финансовую и военную поддержку.

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