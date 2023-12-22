Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Западу нужен литий на Донбассе - и это является ключевой причиной, по которой Украина получает финансовую и военную поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии