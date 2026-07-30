В 2014 году на Украине начали звучать предложения (как ехидные, так и вполне серьёзные) относительно того, чтобы перенести День Победы с 9 на 2 мая ("Одесская хатынь", которую нацисты отмечают как день подавления "Русской весны"), а дня независимости с 24 августа на 30 июня, когда была провозглашена "настоящая", не связанная с СССР, независимость .