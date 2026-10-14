СК России возбудил дело из-за шантажа подростков на 10 тыс. рублей

В Калининградской области 14-летний юноша и 15-летняя девушка потребовали у 17-летнего студента 10 тысяч рублей, угрожая распространить ложные сведения о его причастности к наркотикам.
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