16 октября аэропорт Большое Савино вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов, после снятия которых часть рейсов отменена, а вылеты в Москву, Анталью, Санкт-Петербург и другие города задерживаются на срок от 40 минут до 15 часов 40 минут.
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