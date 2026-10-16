16 октября аэропорт Большое Савино вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов, после снятия которых часть рейсов отменена, а вылеты в Москву, Анталью, Санкт-Петербург и другие города задерживаются на срок от 40 минут до 15 часов 40 минут.