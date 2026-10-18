В Ростове-на-Дону столкнулись пять автомобилей, пострадали два пассажира. Об этом 17 октября сообщила Госавтоинспекция Ростовской области во «ВКонтакте».
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