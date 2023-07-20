Военное обозрение

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Помимо объектов в портовых городах Украины ВС РФ ночью поразили цели в Сумской области и в оккупированном ВСУ Запорожье

Помимо объектов в портовых городах Украины ВС РФ ночью поразили цели в Сумской области и в оккупированном ВСУ Запорожье

В ночь на четверг, 20 июля, российские войска нанесли удары по объектам противника не только в причерноморских регионах Украины, но и на других территориях.

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