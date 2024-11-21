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Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

ИнгредиентыДля теста: Мука пшеничная — 300 г Сливочное масло холодное — 150 г Яйцо куриное — 1 шт. Вода ледяная — 50 мл Щепотка соли Для начинки: Филе лосося — 400 г Лук репчатый — 1 крупная головка Морковь — 1 средняя штука Цукини — 1 средний Кабачки — 1 небольшой Чеснок — 2 зубчика Оливковое масло — 4 ст.

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