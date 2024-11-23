"ШЕРСТЬ И ПЕРХОТЬ ПОБЕЖАЛИ ИЗ РОССИИ": КТО НАЖИЛСЯ НА ОБРАЩЕНИИ ПУТИНА? СТЕШИН ПОКАЗАЛ

А в инфополе вообще не важно. что происходит в реальности. Перевод - "Аэрофлот, чтобы увеличить продажи.... создал тему о массированом обстреле Украины новейшими фантастическими разработками в области вооружений. Пилоты используют маски инопланетян."

ВУ

Владимир Уфимцев

Товарища Сталина с Берией не хватает... Обосралась бы вся эта пена давно... И не в Казахстан билеты, а на Колыму... да пешком... в колонну по четыре... Ать-два!... Ать-два...