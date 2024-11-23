"ШЕРСТЬ И ПЕРХОТЬ ПОБЕЖАЛИ ИЗ РОССИИ": КТО НАЖИЛСЯ НА ОБРАЩЕНИИ ПУТИНА? СТЕШИН ПОКАЗАЛ

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После экстренного обращения президента по случаю ударов ВСУ по России натовским оружием, паниковать начали не только на Западе.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А в инфополе вообще  не важно. что происходит в реальности. Перевод - &quot;Аэрофлот, чтобы увеличить продажи.... создал тему о массированом обстреле Украины новейшими фантастическими разработками в области вооружений. Пилоты используют маски инопланетян.&quot;
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Товарища Сталина с Берией не хватает... Обосралась бы вся эта пена давно... И не в Казахстан билеты, а на Колыму... да пешком... в колонну по четыре... Ать-два!... Ать-два...
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