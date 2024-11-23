После экстренного обращения президента по случаю ударов ВСУ по России натовским оружием, паниковать начали не только на Западе.
"ШЕРСТЬ И ПЕРХОТЬ ПОБЕЖАЛИ ИЗ РОССИИ": КТО НАЖИЛСЯ НА ОБРАЩЕНИИ ПУТИНА? СТЕШИН ПОКАЗАЛ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
А в инфополе вообще не важно. что происходит в реальности. Перевод - "Аэрофлот, чтобы увеличить продажи.... создал тему о массированом обстреле Украины новейшими фантастическими разработками в области вооружений. Пилоты используют маски инопланетян."
Ответить
2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Товарища Сталина с Берией не хватает... Обосралась бы вся эта пена давно... И не в Казахстан билеты, а на Колыму... да пешком... в колонну по четыре... Ать-два!... Ать-два...
Ответить
1 час.
Александр Денисов
Стоит прикупить акций Аэрофлота...
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии