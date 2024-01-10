СК начал проверку после того, как женщина переписала дом на "опекунов"

Следственный комитет начал проверку после того, как РЕН ТВ в своем сюжете освятил загадочную историю с пенсионеркой в Подмосковном Чехове, которая прямо перед смертью переписала свой дом на из ниоткуда взявшихся опекунов, полностью забыв о дочери.