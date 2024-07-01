Расмуссен признал неготовность Европы к возможной победе Трампа

Государства Европы не готовы к победе на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Об этом во время общения с каналом NTV заявил бывший глава Североатлантического блока Андерс Фог Расмуссен.
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