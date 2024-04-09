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RT Russia

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Лавров: будем добиваться от МАГАТЭ честного признания, кто атакует ЗАЭС

Лавров: будем добиваться от МАГАТЭ честного признания, кто атакует ЗАЭС

Руководители МАГАТЭ, к сожалению, до сих пор не констатировали, откуда и кем наносятся террористические удары по Запорожской АЭС, сейчас же от ответственности уйти не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Сергей Викторович! Это Вы зря Гросси честно отрабатывает пиндосовское бабло.
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16 час.

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