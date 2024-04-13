В пятницу, 12 апреля, в 22.30 на улице Октябрьской в Туле водитель сбил 13-летнюю девочку. По предварительной информации, 30-летний водитель "Шкода Октавиа" сбил подростка, которая выбежала из-за автобуса.
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