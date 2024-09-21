Моя обувь не пахнет ни зимой, ни летом: больше не стесняюсь разуваться при людях: делюсь секретом за 2 рубля

Замечали такое: придет человек в гости или на работу, разуется, и тут же по комнате разносится кислый запах пота и грязных носков? Окружающие в этот момент мечтают открыть окна или спешно покинуть помещение.
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