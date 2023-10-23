Появились новые подробности о гибридном Сhery Tiggo 8 Pro для России

Как сообщает пресс-служба российского офиса Сhery, бензоэлектрический кроссовер обновится внутри, получит расширенный список оснащения и другую приставку к названию: вместо e+ модель будет именоваться Plug-in Hybrid.
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