К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стремление Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией может способствовать возобновлению дипломатических отношений Москвы и Тбилиси, разорванных по инициативе грузинской стороны еще в августе 2008 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии