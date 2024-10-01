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К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией

К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стремление Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией может способствовать возобновлению дипломатических отношений Москвы и Тбилиси, разорванных по инициативе грузинской стороны еще в августе 2008 года.

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