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Иркутск Сегодня

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Хрустят колени? Врач Иркутска объяснила, когда это безопасно, а когда нужно срочно лечить

Хруст в коленях без боли — это норма, а вот боль, отёк или чувство блокировки сустава — повод немедленно обратиться к специалисту.

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