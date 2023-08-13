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В правительстве Дагестана примут меры в отношении должников по ЖКХ

В правительстве Дагестана примут меры в отношении должников по ЖКХ

Подготовить предложения о мерах по погашению просроченной задолженности за энергоресурсы поручил Госжилинспекции и Минэнерго региона председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 12 августа, сообщает пресс-служба администрации РД.

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