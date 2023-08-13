В правительстве Дагестана примут меры в отношении должников по ЖКХ

Подготовить предложения о мерах по погашению просроченной задолженности за энергоресурсы поручил Госжилинспекции и Минэнерго региона председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 12 августа, сообщает пресс-служба администрации РД.