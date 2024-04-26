«Вторых половинок не существует»: 15 важных цитат психолога Лабковского о любви

Есть вечные темы, которые всегда будут провоцировать множество споров и обсуждений. Что такое любовь? Почему одних это чувство делает счастливыми, а другим ломает жизнь? Как отличить настоящую любовь от чего-то еще? Ответить на эти вопросы каждому нужно самостоятельно.
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