«Вторых половинок не существует»: 15 важных цитат психолога Лабковского о любви

Есть вечные темы, которые всегда будут провоцировать множество споров и обсуждений. Что такое любовь? Почему одних это чувство делает счастливыми, а другим ломает жизнь? Как отличить настоящую любовь от чего-то еще? Ответить на эти вопросы каждому нужно самостоятельно.