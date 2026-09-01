Первоклассники Волновахи получили подарки от Ямала

В День знаний 230 первоклассников из подшефного Волновахского района получили полезные подарки, которые им передали от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
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