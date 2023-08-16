У меня есть младшая сестра и она инвалид по психическому заболеванию, шестнадцати лет на инвалидности.
Психические больные должны искать отношений с ровней
Комментарии
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Элина Морозова
Нужен закон о медицинской справке для ЗАГСа о наследственных и психических заболеваниях и о способности к деторождению. Чтобы не было никаких иллюзий при вступлении в брак.
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6 час.
Майя Maja
У нас до абсурда законники дошли ( хотя бы про юридический аборт полный трешь в головах), вот только там где действительно нужно четкое регулирование, потому что это здоровье нации, законов нет как нет.(( Кому это выгодно?
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4 час.
Вера Федорова
Совершенно верно, к великому сожалению...
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2 час.
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