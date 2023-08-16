Психические больные должны искать отношений с ровней

Нужен закон о медицинской справке для ЗАГСа о наследственных и психических заболеваниях и о способности к деторождению. Чтобы не было никаких иллюзий при вступлении в брак.

Майя Maja

У нас до абсурда законники дошли ( хотя бы про юридический аборт полный трешь в головах), вот только там где действительно нужно четкое регулирование, потому что это здоровье нации, законов нет как нет.(( Кому это выгодно?