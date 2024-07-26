В России попросили отложить повышение цен на иномарки

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Минпромторгу отказаться от повышения утилизационного сбора с 1 октября этого года, из-за которого вырастут цены на иномарки, чтобы провести его в 2025 году.
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