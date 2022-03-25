"Лучше не суйтесь туда": "опасность" на дороге очень сильно встревожила приморцев

Жители Дальнегорска рассказали об опасности на дороге, которая очень сильно встревожила горожан. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) пользователи уточнили, что из-за осадков проезжая часть практически полностью покрыта толстым слоем снега и льда, что создает аварийную ситуации.