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Аргументы и Факты

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Выяснилось, откуда украинские дроны массированно ударили по Нижнекамску

Выяснилось, откуда украинские дроны массированно ударили по Нижнекамску

Нижнекамский район Татарстана 7 сентября подвергся атаке дронов. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.

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