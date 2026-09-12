Почему осы и шершни осенью агрессивны

Какие изменения происходят с насекомыми в начале осени, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.«Осы и шершни в начале осени становятся наиболее агрессивными, так как их гнёзда достигают максимальных размеров, пик размножения уже прошёл, источники пищи истощаются.
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