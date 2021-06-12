Тигрица рыдая вышла к людям со слезами на глазах. Весь посёлок взвыл, когда узнали причину

ЮлияДети и семьяТигрица рыдая вышла к людям со слезами на глазах. Весь посёлок взвыл, когда узнали причину Петрович по привычке завернул на почту. Он частенько заходил туда когда шёл в магазин за продуктами.Вернуться к статье149НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлияАж прослезилась)СанСаныч ДемченкоДо чего же безграмотно!!! Ужас!!Александр МеркуловОна(Юлия) ещё в 1 классе букварь скурила🤫Владимир ВолосатыйВот бывают удивительные случаи в жизни, когда дикие животные становятся благороднее людей. Все таки есть в жизни что-то такое, чему должен учиться человек хоть у животных, если стал хуже хищников.Татьяна ЛедяховаДобрая сказкаВладимир EвтушенкоИз пальца высосано.valentina sergeevaА почему Вы решили, что это быль, а не художественный вымысел? Хороший рассказ, хороший язык, с хорошим воспитательным подтекстом о возвращении доброты. И без занудства. Другое дело, что размещать его надо было бы не здесь, а на литературных сайтах.Владимир EвтушенкоРассказ хорош лишь тогда, когда он не противоречит законам природы. Тигры в РФ живут лишь в Приморье, но там, где они живут, не живут медведи. Так что рассказ печален, но лжив.Владимир EвтушенкоАвтор, так где всё это происходило? Автору хоть бы поинтересоваться, где живут тигры в России. Но там, где они живут, нет медведей, они уходят из тех мест. Вот такая петрушка.Анна ЭржибоваСпасибо,хорошая сказочка на ночь ;)Евгений МихайловКонечно сказка, но душу трогает!Алла ДубининаРусские сказки такими вещами пропитаны и мы невольно этому хотим верить.Alex НемоЗвери благодарнее и благороднее людей...Виктория Смолкината самая тигрица,у которой дед малыша вылечил.Комментировать
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