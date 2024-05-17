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Закон и Порядок

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Стоны о “китайском предательстве”

Стоны о “китайском предательстве”

С интересом прочитал вот такой вот опус у рижского Севы (ЖЖ-юзер seva_riga), который написан им к встрече Путина с Си Цзинпинем: Китай считает, что в “украинском кризисе” не должно быть победителей и проигравших.

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