Рост цен на новостройки в крупных городах России замедлился вдвое

В августе 2026 года медианная полная стоимость квартиры в крупных городах России (с населением более 500 тысяч человек) выросла на 1,3% и составила 9,3 миллиона рублей.
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