Песков заявил, что гордится быть пресс-секретарем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает свою работу особой удачей в жизни. Об этом представитель Кремля заявил в интервью порталу International Reporters, отметив, что гордится работать с российским лидером Владимиром Путиным.
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