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Автобус и несколько машин столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Автобус и несколько машин столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Торопливый водитель «Лексуса» спровоцировал массовое ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла сегодня около 9 часов утра на пересечении улиц Титова и Селькоровской.

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