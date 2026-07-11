Эксперт раскрыл, почему людям снятся умершие

Такие сновидения нередко сигнализируют о чувстве вины или незакрытом гештальте Клинический психолог Владимир Крупин в интервью RT пояснил, что нельзя однозначно трактовать сны об ушедшем человеке — их смысл определяется личными обстоятельствами и внутренним состоянием сновидца.
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