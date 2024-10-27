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Россиянку задержали за подготовку покушения на главу ГУФСИН в ДНР

Россиянку задержали за подготовку покушения на главу ГУФСИН в ДНР

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) провели операцию по задержанию женщины, которая планировала совершить теракт против одного из руководителей Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России в ДНР.

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