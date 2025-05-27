День пограничника в 2025 году: суть, история и традиции праздника

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Это профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России, в который принято поздравлять военнослужащих, несущих караул у рубежей нашего государства.
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