В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля пассажиром такси. Инцидент произошел в областном центре, когда нетрезвый 40-летний местный житель вызвал машину Kia Rio под управлением 37-летнего водителя, чтобы доехать до дома.
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