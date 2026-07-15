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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля пассажиром такси

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля пассажиром такси

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля пассажиром такси. Инцидент произошел в областном центре, когда нетрезвый 40-летний местный житель вызвал машину Kia Rio под управлением 37-летнего водителя, чтобы доехать до дома.

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