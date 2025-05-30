Цены на газ в России собираются поднимать на 20% ежегодно — власти обсуждают такую меру, чтобы спасти «Газпром» от рекордных убытков.
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Цены на газ в России собираются поднимать на 20% ежегодно — власти обсуждают такую меру, чтобы спасти «Газпром» от рекордных убытков.