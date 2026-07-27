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Женщина-арбитр попала под раздачу во время драки в товарищеской игре — оказалась в нокдауне и завершила матч: видео

Женщина-арбитр из Франции попала под раздачу во время потасовки между футболистами в товарищеском матче: видеоЖенщина-арбитр из Франции попала под раздачу во время потасовки между футболистами в товарищеском матче: видеоГлавный арбитр товарищеского матча между «Мецем» и «Фортуной» из Ситтарда Матильда Демонке была вынуждена покинуть поле после того, как ее сбили с ног, когда она пыталась разнять драку между игроками.

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