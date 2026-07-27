Женщина-арбитр из Франции попала под раздачу во время потасовки между футболистами в товарищеском матче: видеоЖенщина-арбитр из Франции попала под раздачу во время потасовки между футболистами в товарищеском матче: видеоГлавный арбитр товарищеского матча между «Мецем» и «Фортуной» из Ситтарда Матильда Демонке была вынуждена покинуть поле после того, как ее сбили с ног, когда она пыталась разнять драку между игроками.