Супертрансфер: состав «Астраханочки» укрепила звезда российского гандбола

А главный тренер команды Алексей Алекссеев удостоен государственной награды. Новость, пришедшая из гандбольного клуба «Астраханочка», достойна большого внимания: в нашу команду переходит левая полусредняя ЦСКА и сборной России Полина Ведехина.
А главный тренер команды Алексей Алекссеев удостоен государственной награды. Новость, пришедшая из гандбольного клуба «Астраханочка», достойна большого внимания: в нашу команду переходит левая полусредняя ЦСКА и сборной России Полина Ведехина.
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