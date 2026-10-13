Мировой рекорд и 17 медалей: сборная РФ по роллер-спорту с триумфом вернулась в Москву

В Москве встречали нашу сборную по роллер-спорту, которая с триумфом вернулась из Парагвая. На первой неделе World Skate Games россияне взяли 17 медалей, среди которых семь золотых, а также установили мировой рекорд в прыжках в высоту.
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