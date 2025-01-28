Русский Колоколъ Шахноза в красном костюме справа. Следственные органы выявили преступление при выдаче сертификата на улучшение жилищных условие в Долгопрудном.
Муж тайный, родственники – в Турции: второе уголовное дело на мигрантку заведено в Подмосковье по проекту "Жилье"
Комментарии
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Анатолий протасевич
и пока в госдуре сидят одни враждебные нам депутаты так и будет -отсуствие законов и приводит к преступлениям с помощью диаспор.
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3 час.
Elena Dmitrieva
Как же часто во всех криминальных историях фигурируют мигранты. Конец этому власть положить собирается??? Нет чурок-нет проблем!
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2 час.
Андрей
Да, истории с мигрантами поднадоели, весь сегмент российского интернета забит этими "историями"! А когда почитаешь информацию на сайте Следкома, то вроде мигрантов там не так уж и много.. Но отчего-то блогеры печатают преступления, которые совершили именно мигранты, а зачастую, как потом выясняется, что это фейковые истории... Читаешь у блогера - злость берет, начинаешь искать, а такое преступление в Следкоме не зарегестрировано...
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1 час.
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