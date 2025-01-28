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  • Владимир Уфимцев
    Все эти законы потом "исполняют", типа того, одни предатели России и казнокрады... Пока ты им, сука-лар, на лапу не д..."Убивали вдесятер...
  • Добрый Кот
    Русских участников СВО  не граждан России депортируют. Даже закон пришлось придумать , что бы не выдворять. А вы гово..."Убивали вдесятер...
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Муж тайный, родственники – в Турции: второе уголовное дело на мигрантку заведено в Подмосковье по проекту "Жилье"

Муж тайный, родственники – в Турции: второе уголовное дело на мигрантку заведено в Подмосковье по проекту "Жилье"

Русский Колоколъ Шахноза в красном костюме справа. Следственные органы выявили преступление при выдаче сертификата на улучшение жилищных условие в Долгопрудном.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
и пока в госдуре сидят одни враждебные нам депутаты  так и будет -отсуствие законов  и приводит к преступлениям с помощью  диаспор.
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3 час.
Elena Dmitrieva
Как же часто во всех криминальных историях фигурируют мигранты. Конец этому власть положить собирается??? Нет чурок-нет проблем!
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2 час.
Андрей
Да, истории с мигрантами поднадоели, весь сегмент российского интернета забит этими &quot;историями&quot;! А когда почитаешь информацию на сайте Следкома, то вроде мигрантов там не так уж и много.. Но отчего-то блогеры печатают преступления, которые совершили именно мигранты, а зачастую, как потом выясняется, что это   фейковые истории... Читаешь у блогера - злость берет, начинаешь искать, а такое преступление в Следкоме не зарегестрировано...
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1 час.

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