Юрий Во

Заглавие статьи "Условный рефлекс неверия к власти" понятное. А смысл раскрыт путано. И уж совсем притянуто за уши "условный рефлекс – Родину защищать". Это как "в Киеве дядька, а в огороде бузина". Насколько я понимаю, "условный рефлекс неверия к Власти" - это показатель того, что основная масса граждан тупо не верит Власти. Именно основная масса. И то, что на выборах за существующую партию Власти (ЕДРо) голосуют чуть более 20% от ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ страны - это и есть РЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕДОВЕРИЯ к Власти. Не голосуют ( в т.ч. ногами) просто потому, что не верят Власти, что что-то может измениться от их голосов. И либералы здесь не причем. Власть такая. И эта Власть фактически уничтожает исторически сложившийся менталитет русского народа. Если так пойдет и дальше, полностью исчезнет и "условный рефлекс – Родину защищать". Просто потому, что народ будет отождествлять Власть с Родиной. А защиту Родины - как защиту ненавидимой всеми Власти.