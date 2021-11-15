Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Плетнев
    т.е. люди услугу оплатили, но ее не получат? Вы очаровательны в своей логике и детской непосредственности. )))Блогер антиваксер...
  • Татьяна Любимова
    Бред!Тертый калач
  • Алексей Белоусов
    Фель..гель... тьфу, еб... А что ты делаешь в России? Высасываешь сенсации из пальца? Не тот палец используешь. Валил ...Фельгенгауэр: В М...

"Условный рефлекс неверия к власти"

"Условный рефлекс неверия к власти"

«Условный рефлекс неверия к власти» – считается, что эта фраза принадлежит В.В. Познеру. Честно скажу, что я не проверяла так ли это, поэтому авторство никому приписывать не стану.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Во
Заглавие статьи "Условный рефлекс неверия к власти"  понятное. А смысл раскрыт путано.  И уж совсем притянуто за уши "условный рефлекс – Родину защищать". Это как "в Киеве дядька, а в огороде бузина".  Насколько я понимаю, "условный рефлекс неверия к Власти" - это показатель того, что основная масса граждан  тупо не верит Власти. Именно основная масса. И то, что на выборах за существующую партию Власти (ЕДРо)  голосуют чуть более 20% от ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ страны - это и есть РЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕДОВЕРИЯ к Власти.  Не голосуют ( в т.ч. ногами)  просто потому, что не верят Власти, что что-то может измениться от их голосов. И либералы здесь не причем. Власть такая. И эта Власть фактически уничтожает исторически сложившийся менталитет русского народа.  Если так пойдет и дальше, полностью исчезнет  и "условный рефлекс – Родину защищать".  Просто потому, что народ будет отождествлять Власть с Родиной. А защиту Родины - как защиту ненавидимой всеми Власти.
Ответить
1
7 час.
Юрий Бакулин
Увы, есть такой рефлекс.
Ответить
7 час.
Вячеслав Долинин
если бы власть не врала, не было бы "условного рефлекса" недоверия.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх