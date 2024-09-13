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Эксперты в США: ослабление ограничений на применение дальнобойного оружия для ВСУ окажется «краткосрочной полумерой»

Эксперты в США: ослабление ограничений на применение дальнобойного оружия для ВСУ окажется «краткосрочной полумерой»

В западных политических кругах продолжают муссировать тему с ослаблением ограничений на использование дальнобойного вооружения, предоставленного Киеву, по территории России.

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