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Царьград

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Президент Путин собрался на Обуховский завод в Петербурге

Президент Путин собрался на Обуховский завод в Петербурге

Туда его пригласили на встрече с молодыми учёными.Президент России Владимир Путин планирует посетить Обуховский завод, входящий в концерн "Алмаз-Антей".

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