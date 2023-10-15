Крис Эванс подтвердил свадьбу с Альбой Баптистой и похвастался обручальным кольцом

Крис Эванс 14 октября принял участие в фестивале популярной культуры Comic Con в Нью-Йорке. Отвечая на вопросы, актер впервые официально заявил, что женился на своей возлюбленной, португальской актрисе Альбе Баптисте, и похвастался обручальным кольцом, которое первый месяц после свадьбы не носил.
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