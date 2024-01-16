Как определить, разрушает ли громкость наушников ваши уши

Несомненно, музыка — одно из лучших и самых доступных удовольствий в жизни, но злоупотреблять не стоит даже ей!Если у вас есть iPhone и вы слушаете музыку в наушниках, вероятно, вы знакомы с уведомлением «С учётом данных об использовании наушников за последние 7 дней, для защиты Вашего слуха громкость была снижена».