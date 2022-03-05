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На человека по 5200 рублей: дополнительный деньги раздадут пенсионерам с 5 марта

На человека по 5200 рублей: дополнительный деньги раздадут пенсионерам с 5 марта

Уже в начале марта ряд пенсионеров получит важную денежную выплату. По 5200 рублей начнут направлять в адрес пожилых людей с 5 марта.

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