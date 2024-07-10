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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дубай» будет играть на «Coca-Cola Arena», которая вмещает 17 тысяч зрителей

Построенный в 2019 году в Дубае стадион вмешает 17 тысяч зрителей. «Дубай» ранее присоединился к числу участников Адриатической лиги.

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