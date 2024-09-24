Москвичам предсказали дождь

В пятницу, 27 сентября, в столице ожидаются небольшой дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.