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Москвичам предсказали дождь

Москвичам предсказали дождь

В пятницу, 27 сентября, в столице ожидаются небольшой дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

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