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Закон и Порядок

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Сенатор упрекнула мужчин: торчат «в спортивных залах», а должны быть «кормильцами»

Сенатор Ковитиди от нашего полуострова решила раскритиковать мужчин России за то, что она торчат в спортзалах вместо того, чтобы семьи обеспечивать.

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