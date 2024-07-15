Водитель электросамоката сбил 4-летнего ребенка в Екатеринбурге

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката произошло в Екатеринбурге. 14-летний подросток, управлявший арендованным транспортным средством, совершил наезд на 4-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении.
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