В Мордовии пресечена деятельность бывшего начальника отдела закупок обвиняемого в получении коммерческого подкупа

Оперативниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия в марте текущего года пресечена противоправная деятельность 35-летнего бывшего руководителя отдела закупок коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
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