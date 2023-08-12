СМИ. Актуальные новости - здесь

107 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Вся надежда на наших парней, скорее бы вернулись, а то наши "привластные" погрязли в коррупции... А может поэтому зат..."Бойцы не будут т...
  • Сергей Сидоров
    В Магадан упыриху шпалы месить.В Крыму разгорелс...
  • Геннадий Бережнов
    Ветераны военной операции готовят чистку внутри России и на них стоит положиться. Однако это власти не напоминает афг..."Бойцы не будут т...

Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?

Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?

КВАДРАТУРА  КРУГА Жалко ли нам Южную Корею? Наверно, жалко. Кто там был, говорят, что это хорошая страна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей головкин
автор! что за тема??? и там и там живут люди, они живут так, как они сами считают для себя лучше! граждане великой державы рф, ездят и в южную и уже в северные кореи на заработки!!!! Кого пожалеть??- правильно, граждан великой державы
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
уничтожать  надо  такую гитлеровскую мразь,шлюхупиндосскую, как ты и тебе  подобные  ублюдки
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Фу,бл...ь, опять говном  понесло  от шлюхи пиндосской. Мало вас Гитлер уничтожал,ох=, мало. живёшь в России и ей  же  гадишь, ублюдок  иудейсуий.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх