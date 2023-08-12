КВАДРАТУРА КРУГА Жалко ли нам Южную Корею? Наверно, жалко. Кто там был, говорят, что это хорошая страна.
Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?
Комментарии
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сергей головкин
автор! что за тема??? и там и там живут люди, они живут так, как они сами считают для себя лучше! граждане великой державы рф, ездят и в южную и уже в северные кореи на заработки!!!! Кого пожалеть??- правильно, граждан великой державы
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3 час.
Владимир Алтайцев
уничтожать надо такую гитлеровскую мразь,шлюхупиндосскую, как ты и тебе подобные ублюдки
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2 час.
Владимир Алтайцев
Фу,бл...ь, опять говном понесло от шлюхи пиндосской. Мало вас Гитлер уничтожал,ох=, мало. живёшь в России и ей же гадишь, ублюдок иудейсуий.
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2 час.
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